EU-regeringsleiders nemen zaken 'in eigen hand': minder inertie, EU moet krachtdadiger

Watertanden

En dan zijn er de plannen voor een heus digitaal Europa, iets waar Rutte watertandend over kan vertellen. Van de ingediende 43 wetsvoorstellen zijn er volgens Rutte 37 geblokkeerd door politieke of bureaucratische onwil. Maart volgend jaar moeten al die kogels door de kerk zijn. 'De Europese Raad staat klaar om alles te doen wat nodig is voor Europa om digitaal te worden', zullen de leiders vanavond zeggen. Een echo van ECB-baas Draghi die met eenzelfde uitspraak ('the ECB is ready to do whatever it takes') in 2012 de euro redde.



Tusks agenda sluit aan bij de ontwikkeling sinds 2009 waarbij de leiders in Brussel als Europese regering opereerden om de eurocrisis te bezweren en de migratiestroom in te dammen (EU-Turkije-deal). Tusk wil een 'politieke aanpak' van de leiders, als tegenwicht voor de politieke Commissie-Juncker. Hij belooft als voorzitter van de EU-toppen de meest explosieve zaken zelf voor te bereiden met 'beslisnota's' - waarin de tegenstellingen tussen de landen helder worden neergezet - in plaats van de gebruikelijke voorgekookte conclusies.



De EU-president waarschuwt bovendien dat als de leiders er niet gezamenlijk uitkomen, een kopgroep van gelijkgezinde lidstaten verder mag gaan. 'Eenheid kan geen excuus worden voor stagnatie, ambitie mag niet tot verdeeldheid leiden', aldus Tusk. Vooral de Oost-Europese landen vrezen voor een B-lidmaatschap als ze volharden in het niet deelnemen aan de euro en zich afkeren van een EU-asielbeleid.



Tusk wil 'praktische oplossingen voor echte problemen', schrijft hij aan de leiders. Geen oeverloze debatten over Europese vergezichten. Ook hierbij zal Rutte instemmend knikken. Hij zette Juncker na diens Europese speech weg als een romantische topambtenaar.