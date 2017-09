EU-parlementariër In 't Veld: 'De EU is allang een politieke unie'

Ze draagt het predicaat eurofiel als een geuzennaam. Sophie in 't Veld is na dertien jaar nog lang niet uitgekeken op haar werk als lid van het Europees Parlement namens D66. 'Nederland is grotendeels af, in de Europese Unie is het nog steeds pionieren', zegt ze tijdens een tussenstop in Utrecht tussen werkbezoeken aan Groningen en Vlissingen door. Morgen presenteert ze in de Prinsenhof in Delft haar pamflet Een Europees ID.