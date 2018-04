EU-landen willen kiesdrempel om extremistische splinterpartijen in te perken

Daarnaast kampt Berlijn met een probleem sinds het constitutionele hof in Karlsruhe de Duitse kiesdrempel van 5 procent verbood voor de Europese verkiezingen omdat er geen EU-wetgeving voor is. De nieuwe kiesakte maakt herinvoering van de kiesdrempel in Duitsland mogelijk. Van de 96 Duitse zetels in het Europees Parlement worden er zeven bezet door kleine partijen, waaronder de extreem-rechtse NPD en de eurosceptische AfD. Dat is de huidige Duitse sociaal-democratische president Steinmeier een doorn in het oog. 'Iedereen was bereid Berlijn te helpen', zegt een EU-ambtenaar.