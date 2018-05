EU beschuldigt Palestijnse president Abbas van antisemitisme

Holocaustontkenner

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu veroordeelde de uitspraken van Abbas op Twitter: 'De Palestijnse president sprak opnieuw de meest verachtelijke antisemitische onwaarheden. Blijkbaar is de Holocaust-ontkenner nog steeds een Holocaust-ontkenner'. Netanyahu doelde op een studie van Abbas als jongeman waarin het aantal Joodse slachtoffers van het nazi-bewind in twijfel wordt getrokken.



De Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, sprak over 'een nieuw dieptepunt'. Abbas deed zijn gewraakte uitspraken op een delicaat moment. Op 14 mei herdenkt Israël het 70-jarig bestaan van de Joodse staat. De Palestijnen spreken in dit verband over de naqba (catastrofe); honderdduizenden verloren in 1948 hun bezit doordat ze verdreven werden of op de vlucht sloegen.