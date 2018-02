Eritrese en Afghaanse migranten gaan elkaar te lijf in Calais: vier zwaargewonden door kogels

Spoedoverleg

Na deze gevechten was er een tweede confrontatie, vlakbij het beruchte migrantenkamp waar tot eind 2016 duizenden illegalen verbleven. Dit kamp, dat bekend stond als 'de Jungle', werd in oktober van dat jaar ontruimd en vernietigd na jaren te zijn gedoogd door de autoriteiten.



Bij deze tweede confrontatie werden volgens de politie zo'n dertig Afghanen in een hoek gedreven door naar schatting tweehonderd Eritreërs. Volgens de prefect van Pas-de-Calais brak de schietpartij uit nadat de politie ingreep om de Afghanen te beschermen. Minister Collomb reisde naderhand naar Calais voor spoedoverleg met de politie, de burgemeester en de provinciale autoriteiten.



De gevechten komen enkele weken na het bezoek van president Macron aan Calais. In een toespraak voor de politie en andere diensten ontvouwde hij toen zijn immigratiebeleid, volgens de president gebaseerd op humaniteit maar ook streng optreden. In Calais zijn 1.130 leden van de oproerpolitie, de douane en andere opsporingsdiensten gestationeerd. Zij moeten voorkomen dat migranten in de haven en de Eurotunnel komen. Ook moeten ze het opzetten van kampen tegenhouden.



De zes- tot achtduizend migranten die in 'de Jungle' verbleven, zijn overgebracht naar officiële kampen verspreid over heel Frankrijk. De grote aanwezigheid van de politie in Calais heeft echter niet kunnen voorkomen dat zich nog altijd honderden migranten in en rond de stad ophouden.