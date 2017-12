Erdogan wil relatie met Nederland herstellen, noemt Rutte zijn oude vriend

Diplomatieke toenadering

VVD-Kamerlid Han ten Broeke bevestigt dat Nederland 'intensief heeft getracht' diplomatieke toenadering te zoeken tot Turkije. Hij vindt het hoopvol dat die inspanningen hun vruchten afwerpen. 'Enige normalisatie lijkt mij in Nederlands belang. Turkije is en blijft een Navo-bondgenoot. We hoeven niet de beste relatie te hebben, maar wel een normale relatie.'



Zo'n toenaderingspoging vond begin december plaats tijdens een bijeenkomst in Brussel van de Navo-landen. Minister Halbe Zijlstra ontmoette daar zijn Turkse ambtsgenoot Mevlüt Çavusoglu, aan wie in maart de toegang tot Nederland was geweigerd. Die kennismaking 'verliep in goede sfeer', stelde het ministerie van Buitenlandse Zaken deze week.



Ook ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind hoopt op 'stappen tot verzoening'. Hij verwacht tegelijkertijd 'zelfreflectie' bij de Turkse president over diens 'bizarre uitspraken' richting Nederland: 'Turkije moet Turkse inmenging in Nederland in het vervolg vermijden.'



Oppositie-Kamerlid Bram van Ojik van GroenLinks is eveneens voorstander van verbetering van de diplomatieke banden, al moet Nederland kritisch blijven op het Turkse beleid: 'Na de couppoging zijn vorig jaar zo'n 150 duizend Turkse ambtenaren ontslagen en tienduizenden mensen gevangen genomen. Dit is niet het moment om kritiek in te slikken en de rode loper uit te rollen.'