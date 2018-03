Erdogan waarschuwt Macron: bemoei je niet met Noord-Syrië

Bondgenoot

Wie bent u dat u denkt te kunnen bemiddelen tussen Turkije en een terroristische organisatie? President Erdogan

Turkije beschouwt de YPG, en indirect ook de SDF, als het Syrische filiaal van de Turks-Koerdische beweging PKK, die in de VS en de Europese Unie op de terrorismelijsten staat. De westerse landen echter zien de SDF als hun belangrijkste bondgenoot in Syrië in de strijd tegen Islamitische Staat.



De afgelopen weken heeft het Turkse leger de SDF verjaagd uit de enclave Afrin in het noordwesten van Syrië. Vrijdag maakte Erdogan bekend dat Turkije voorbereidingen treft om de Koerdische milities te verjagen uit de regio's Kobane, Ras al-Ain en Tel Abyad. Eerder al was een operatie aangekondigd in Manbij, de meest westelijk gelegen stad in handen van de Koerden.



Macron beloofde de SDF-delegatie donderdag zijn steun bij het 'stabiliseren van Noord-Syrië'. Een SDF-woordvoerder zei na afloop dat Frankrijk had toegezegd meer troepen naar het gebied te sturen. Frankrijk biedt de SDF al luchtsteun in de gevechten tegen IS en heeft ook speciale troepen ingezet.