Erdogan dreigt VS te straffen na veroordeling Turkse bankier in zaak tegen Iran

Mislukte coup

De toch al gespannen relatie tussen beide landen, dreigt door de veroordeling van Atilla nog verder te verslechteren. Erdogan is al sinds zomer 2016 boos op Washington omdat de VS weigeren de Turkse geestelijke Fethullah Gülen uit te leveren. Volgens Ankara was Gülen, die in ballingschap in de VS woont, het brein van de mislukte staatsgreep tegen de regering-Erdogan.



Ook is de president verbolgen over de aanpak door de Amerikaanse justitie van twee van zijn lijfwachten. Zij gingen vorig jaar in Washington, tijdens een bezoek van Erdogan, demonstranten hardhandig te lijf die protesteerden tegen de president.



Het was voor het eerst dat Erdogan reageerde op de veroordeling van de bankier. Het ministerie van Economische Zaken in Ankara noemde de veroordeling donderdag al een ongekende inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Turkije. Volgens de Amerikaanse justitie was Atilla de belangrijkste schakel in een ingewikkelde operatie waarbij Iran olie en gas ruilde voor goud. Een deel van de opbrengst werd verwerkt via Amerikaanse banken, die hiervan niet op de hoogte waren.