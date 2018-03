Erdogan beknot laatste restje vrije pers. 'Dit is het einde van wat nog over was van onafhankelijke journalistiek in Turkije'

Als de verkoop aan Demirören rond is, zal naar verwachting van die neutraliteit niets overblijven. Bihr denkt dat een groot aantal journalisten bij de Dogan-groep de komende maanden zelf zal opstappen, anderen zullen ontslagen worden.



'Deze verkoop voltooit het in één hand brengen van de Turkse media volgens het Poetin-model', schreef de bekende oppositionele journalist Kadri Gürsel op Twitter. 'De massamedia staan voortaan geheel onder controle van president Erdogan.' De columnist zat vorig jaar elf maanden gevangen.



Erdogan Demirören, de eigenaar van Demirören Holding, heeft nauwe persoonlijke banden met president Erdogan. De president was getuige bij het huwelijk van een van zijn zoons. In een gelekt telefoongesprek uit 2014 is te horen hoe Demirören in snikken uitbarst en om vergeving vraagt als de president hem bestraffend toespreekt over een bericht over de Koerdische PKK.



Een klein aantal onafhankelijke dagbladen houdt nog stand, op de eerste plaats Cümhuriyet (de krant van Kadri Gürsel). Die kranten hebben echter een kleine oplage, in totaal wellicht niet meer dan 50 duizend. Adverteerders worden door de overheid geprest geen zaken te doen met deze kranten. Veel journalisten zitten gevangen.



Can Dündar, oud-hoofdredacteur van Cümhuriyet, wacht zijn rechtszaak wegens 'steun aan terrorisme' af in ballingschap in Duitsland. Andere kritische journalisten publiceren hun artikelen op websites, al dan niet vanuit het buitenland.



Volgens onderzoek van Reporters Without Borders en de website Bianet heeft 80 procent van de Turkse media politieke of zakelijke banden met de regering. Door de verkoop van de Dogan Mediagroep aan Demirören zal dat stijgen tot boven de 90 procent.