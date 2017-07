Engeland neemt paspoort van 150 Syriëgangers af: 'Britse nationaliteit is geen absoluut recht'

Na de aanslagen in Londen en Manchester dit voorjaar is er een nieuwe fase in de strijd tegen terreur begonnen. In de tijd daarvoor was het Britse minister van Binnenlandse Zaken volgens critici tamelijk timide in de bestrijding van terreur.



Er zijn afgelopen jaren naar schatting 850 mensen met een Britse nationaliteit naar Syrië en Irak afgereisd om daar te vechten met IS. Zo'n 130 van hen zijn omgekomen, waaronder de bekende 'Jihadi John'. De inlichtingendienst vreest dat 300 geharde strijders zullen terugkeren, met alle gevaren voor de openbare veiligheid. Tot de Syrië-gangers wier Britse nationaliteit is afgenomen behoren de zogeheten 'jihadi-bruiden', jongevrouwen zie waren afgereisd om te trouwen binnen het kalifaat.