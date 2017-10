En weer brandt Portugal. Zeker 35 doden bij honderden bosbranden door het land

'De gebieden waarin geiten en schapen worden gehoed staan allemaal in brand. Dat is geen toeval', zei de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Jorge Gomes. Volgens hem zitten er criminelen achter de branden: mensen die het vuur aansteken, zodat er uit de as jonge planten groeien als voedsel voor hun dieren.



De staatssecretaris zag een verband met de regen die was aangekondigd voor maandag, eveneens in de entourage van Ophelia. 'Een land vliegt niet ineens in brand als er voor de dag erna regen wordt aangekondigd', zei hij. Het hele jaar is het in Portugal al zeer droog. De luchtvochtigheid is in sommige delen van het land dezelfde als die in een woestijn. Dit was misschien het beste moment om de fik te zetten in het struikgewas en zo weilanden te creëren voor de komende jaren.