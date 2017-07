En plots is niet Merkel maar Macron de meest gehate regeringsleider in Italië

Steen des aanstoots is de 'tijdelijke nationalisatie' eind vorige week van de Franse scheepswerf STX in Saint Nazaire bij Nantes. Die stond op het punt overgenomen te worden door de Italiaanse scheepsbouwer Fincantieri. Die deal was onder oud-president Hollande al beklonken, maar Macron wil opnieuw onderhandelen omdat de werf volgens hem van strategisch belang is. Daarom is STX onder de controle van de Franse staat gebracht, vlak voor de overname zaterdag een feit zou zijn. Die ingreep deed Italië van links tot rechts in woede ontsteken. 'Ernstig en onbegrijpelijk', noemden Italiaanse ministers het besluit, ingegeven door 'misplaatst Frans nationalisme en protectionisme'. 'We hebben hier te maken met kleine De Gaulle', vulde een Italiaanse europarlementariër aan, 'in plaats van een nieuwe Schumann'- verwijzend naar een van de grondleggers van de Europese Unie.



De woede is begrijpelijk, want STX is Macrons vierde schop tegen een Italiaanse scheen in korte tijd. Recent zette de Franse president de hogesnelheidslijn Lyon-Turijn voorlopig stop en vorige week had hij een ontmoeting met Libische leiders. Pijnlijk, want diplomatiek gezien heeft Italië de hoofdrol in Libië; Rome vreest dat de interventie van Macron averechts zal werken. Daarnaast weigert Frankrijk extra immigranten op te nemen, van wie er velen in Zuid-Italië aankomen. Dat is lastig voor de regerende PD, de Democratische Partij, die met verkiezingen op komst (binnen een jaar ) onder meer de populisten van de Vijf Sterren-beweging en Lega Nord van zich af moet zien te houden.

