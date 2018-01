Emmanuel Macron paait Theresa May met tapijt van Bayeux, maar bedrijft daarmee keiharde politiek

Theresa May heeft de Fransen 50 miljoen euro toegezegd om de grens bij Calais te versterken. Ze deed dat donderdag tijdens een bezoek van Emmanuel Macron aan het Verenigd Koninkrijk. In een poging om de 'entente cordiale' te versterken, en May in te pakken, had de Franse president toegezegd het tapijt van Bayeux tijdelijk te zullen uitlenen aan de eilandbewoners. Maar achter dit gebaar gaat keiharde politiek schuil. Macron weet ook dat May met Brexit in aantocht vrienden nodig heeft, zeker nu de 'special relationship' met de Amerikanen op de klippen is gelopen.



Een ontmoeting tussen Britse en Franse leiders is altijd een delicate aangelegenheid. Neem David Cameron, die François Hollande een lunch had willen aanbieden in Blenheim Palace, totdat hij zich realiseerde dat het geboortepaleis van Winston Churchill was vernoemd naar een veldslag waar de Fransen liever niet aan worden herinnerd. Of Margaret Thatcher, die tijdens een bezoek aan de Franse hoofdstad A Tale of Two Cities voor François Mitterand had meegebracht, een roman waarin Charles Dickens de verschrikkingen beschrijft in het Parijs van na de Franse Revolutie.