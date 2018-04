Eindelijk kan de OPCW in Syrië onderzoek doen naar gifgas

Einde oefening

Op de eerste locatie wordt het VN-team weggejaagd door een vijandige menigte. Op de tweede locatie worden de VN-medewerkers beschoten. Einde oefening: zij trekken zich terug in Damascus. De Britse premier Theresa May stelt dat het Syrische regime en Rusland 'bewijs verhullen' in Douma. Douma is juist onveilig vanwege de vergeldingsaanval met westerse raketten, stelt Rusland.



Vrijdag 20 april voert White Helmets de druk op. Deze hulporganisatie - actief in rebellengebied, betaald door onder meer westerse overheden - speelde een cruciale rol bij de publicatie van beelden van de chemische aanval. De 'exacte begraafplaats van de slachtoffers' is gemeld aan de OPCW, meldt Raed Saleh, hoofd van de White Helmets, via Twitter.



Afgelopen zaterdag, twee weken na de veronderstelde aanval met chemische wapens en acht dagen later dan gepland, bereikt het OPCW-team alsnog Douma. Daar worden negen uur lang 'monsters' genomen. Waarvan, is niet bekend. In het verleden deed de OPCW in Syrië onder meer onderzoek aan de hand van menselijke resten.



De monsters gaan naar een laboratorium in Rijswijk. De OPCW onderzoekt alleen of er sprake was van een aanval met chemische wapens en zo ja, met welk middel precies. De schuldvraag komt niet aan de orde. Het negenkoppige team is nog in Damascus. Of ook een tweede bezoek aan Douma haalbaar is, moet nog blijken.