Eindelijk een soort #MeToo in het seksistische China: 'Geweldig, zelfs als het klein blijft'

Concubinecultuur

Slachtoffers die in het openbaar protesteren worden neergesabeld door de publieke opinie

Echt viraal gaat #MeTooInChina of #10.000-mensen-schrijven-hun-school-over-seksueel-geweld met zo'n 2 miljoen kliks nog lang niet, maar dat de brieven nog steeds online staan, is al een overwinning. Terwijl overal ter wereld slachtoffers hun belagers in het openbaar aan de schandpaal nagelden, bleef het in China opvallend stil.



En dat terwijl de Chinese samenleving doortrokken is van seksisme en seksueel wangedrag - er wordt alleen niet over gesproken. Dat hoort bij de eeuwenoude concubinecultuur, die mannen die hun handen niet thuishouden tolereert en hun slachtoffers de grond intrapt. Die 'ongeschreven regels' zijn echter onbespreekbaar. Slachtoffers die in het openbaar protesteren, worden neergesabeld door de publieke opinie. Als iemand onoirbaar wordt betast zal die zelf wel aanleiding hebben gegeven, is de redenering. Ouders zetten kinderen onder druk hun mond te houden omdat ze bang zijn dat de familienaam door het slijk wordt gehaald.