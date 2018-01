Eerste winnaars Trumps eigen Fake News Awards bekend: The New York Times voert (uiteraard) de lijst aan

Bloedhekel

Ook CNN, waar Trump een bloedhekel aan heeft, krijgt een sneer van de president. Diverse keren zelfs: de omroep staat vier keer in de lijst. CNN meldde ten onrechte dat Trump en zijn zoon Donald jr. tijdens de campagne toegang hadden tot stukken van WikiLeaks. Dit bericht staat op de derde plek. Ook wekte CNN met een video de indruk (zesde plek) dat Trump, tijdens zijn bezoek aan Japan, vissen teveel voer gaf. In werkelijkheid volgde hij gewoon het voorbeeld van de Japanse premier Abe.



Ook Newsweek ging in de fout (achtste plaats) met een filmpje. Het weekblad meldde dat de Poolse premier, tijdens een ontmoeting met Trump, de president de handen niet schudde. Op een video is de handdruk wel te zien. Een collega van Time maakte ook een fout (vierde plaats) toen hij, kort na Trumps inauguratie, berichtte dat de president een buste van Martin Luther King had verwijderd uit het Oval Office. Washington Post-journalist Dave Weigel bezet de vijfde plaats met een foto, door hem geplaatst op Twitter, van lege tribunes tijdens een Trump-toespraak. Weigel moest diep door het stof omdat de foto was genomen uren voor Trump zou spreken.



The Washington Post vraagt zich af of Trump eigenlijk wel redenen heeft om boos te zijn. Want de meeste media in de Top-10 hadden hun fout toch snel toegegeven? 'Iedereen maakt fouten', aldus de krant donderdag over Trumps 'nepnieuwslijst. 'Mediabedrijven concureren met elkaar en fouten zullen er daarom altijd worden gemaakt. Cruciaal is of erkend wordt dat er een fout is gemaakt en of die fout ook wordt rechtgezet.'