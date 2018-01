Eerste winnaars Trumps eigen Fake News Awards bekend: New York Times voert (uiteraard) de lijst aan

Oorlog tegen de media

Trump zelf verwees zijn bijna 47 miljoen volgers met groot genoegen naar de lijst met winnaars. 'En de FAKE NEWS- winnaars zijn....', schreef de president in een tweet waarop Trump is te zien met gebalde vuist. Met de toekenning van de prijzen laat Trump zien dat hij geenszins van plan is om zijn continue oorlog tegen de media op een lager pitje te zetten. 'Het jaar 2017 was een jaar vol vooringenomenheid, oneerlijke berichtgeving en gewoon nepnieuws', aldus de Republikeinse partij over de lijst.



Uren voordat de prijzen bekend werden gemaakt, viel de Republikeinse senator Jeff Flake de president hard aan vanwege zijn aanvallen op de media en het gebruik van het woord 'nepnieuws'. In een toespraak in het Congres vergeleek de senator Trump zelfs met de Russische dictator Jozef Stalin omdat hij de Amerikaanse media 'vijanden van het volk' noemt. Flake: 'Niet alleen heeft de Amerikaanse president in het afgelopen jaar laten zien dat hij despotische taal leent om te verwijzen naar de vrije pers, het lijkt er ook op dat hij dictators inspireert met zijn taalgebruik.'



De meeste berichten die van Trump een prijs kregen, werden overigens snel gerectificeerd door de betrokken media. Sommige verslaggevers werden zelfs gestraft. Zo werd ABC News-verslaggever Brian Ross, die op de tweede plaats staat, geschorst omdat hij ten onrechte had gemeld dat Trump tijdens de presidentscampagne een medewerker opdracht had gegeven contact te maken met de Russen. Als dit waar was geweest, was dit bewijs geweest dat Trump samenspande met Moskou om de verkiezingen te winnen. Trump gaf wel de opdracht, maar pas na de verkiezingen.