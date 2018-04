Eerste bioscoop van Saoedi-Arabië opent zijn deuren - en wordt meteen 'de mooiste ter wereld'

AMC heeft een contract gesloten voor de bouw van veertig bioscopen de komende vijf jaar. De eerste komt in het King Abdullah Financial District in Riyad, het Wall Street van de Saoedische hoofdstad. De zaal krijgt vijfhonderd leren stoelen en wordt 'de mooiste bioscoop ter wereld', zei AMC-president Adam Aron tegen persbureau Reuters.



De eerste film die de Saoediërs straks kunnen zien is Black Panther, een Amerikaanse superheldenfilm met zwarte acteurs in de belangrijkste rollen. De zaal krijgt, anders dan in het koninkrijk gebruikelijk, geen apart gedeelte voor vrouwen.