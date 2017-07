Een van de machtigste Indonesiërs met één been in de cel na groot corruptieschandaal

Bemiddeling

Dat zou in Indonesië niemand echt verbazen. Setya Novanto draait zich overal uit. Een bankschandaal, illegale smokkel van 60 duizend ton Vietnamese rijst, verdwenen fondsen van een sportevenement: niets blijft aan hem kleven.



In november 2016 werd Setya Novanto door president Joko Widodo in het paleis uitgenodigd voor een lunch. Dat was amper een jaar nadat Novanto eerloos was afgezet als parlementsvoorzitter. Hij had geprobeerd 3,2 miljard euro af te troggelen van de goud- en kopermijn Freeport. Het Amerikaanse mijnbedrijf was in onderhandeling met de regering over verlenging van zijn contract. In een privéontmoeting met de mijndirecteur vroeg Novanto in ruil voor zijn bemiddeling 20 procent van de aandelen.