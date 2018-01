Een suikerklont met slotgracht: de nieuwe Amerikaanse ambassade in Londen

Een eenzame demonstrant, in zwart gekleed, staat dinsdagmiddag voor de Amerikaanse ambassade in Londen. 'Trumpeach' is de korte boodschap die ze op haar bord heeft geschreven, maar het onderwerp van haar bezwaarschrift besloot vorige week géén lint te komen doorknippen.



De locatie is niks en het gebouw is veel te duur, aldus zijn beweegreden. Wat de wispelturige bewoner van Het Witte Huis aan zich voorbij heeft laten gaan, is een gebouw dat twee gezichten toont van het moderne Amerika: zeer goed beveiligd en uiterst milieuvriendelijk, al is dat laatste niet iets dat Donald Trump dagelijks bezighoudt.