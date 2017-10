Een roep om afscheiding in Kameroen: Engelstaligen willen Ambazonia

Franse invloedssferen

Toen de beide gebieden in 1961 samen verder gingen als onafhankelijke republiek, was er formeel sprake van een federaal bestuurssysteem. Maar in de praktijk sloeg Kameroen de weg in van centralisatie en assimilatie, typerend voor Frankrijks oude invloedssferen in Afrika. Heel Kameroen ging rechts rijden en het land voerde de Centraal-Afrikaanse franc in, die was gekoppeld aan de Franse munt. De Centraal-Afrikaanse franc heeft nu een vaste wisselkoers met de euro.



Het begin van de huidige protesten ligt in oktober vorig jaar. Advocaten gingen in staking. Ze willen dat in hun regio de Common Law wordt gebruikt, gewoonterecht. In november gingen ook leraren in staking, tegen een gebrek aan Engelstalige docenten. De stakingen sloegen aan bij de bevolking, ze openden 'de doos van Pandora' van Kameroens oude, onopgeloste probleem, aldus de International Crisis Group. De eis van federalisme kwam terug op de agenda. Op de achtergrond speelt een meer algemene weerstand mee tegen de 84-jarige president Paul Biya, die al 34 jaar regeert.