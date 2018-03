Een president in het Witte Huis die pro-wapenbezit is? Dat is slecht voor wapenfabrikanten

Van alle Amerikaanse ondernemers die stiekem wensen dat Barack Obama nog in het Witte Huis zou zitten, zijn de minst voor de hand liggende wapenfabrikanten als Sturm, Ruger & Co. en het wereldberoemde Smith & Wesson. Het afgelopen jaar zagen zij de verkoop van wapens dalen, ondanks het aantreden van een president die zich tot nu toe steeds uitsprak tegen strengere wapenwetten.



Het lijkt in strijd met elke logica, maar in het verleden is al eens eerder gebleken dat de wapenindustrie juist floreert met een man in de Oval Office die vindt dat het wel minder kan met de ongebreidelde verspreiding van wapens in de VS. De theorie is dat de Amerikaanse consumenten massaal wapens inkopen als er een president aan de macht is die bijvoorbeeld dreigt met een verbod op automatische wapens of een striktere ballotage voor kopers.