Een Nederlander in de Britse gemeenteraad? Het kan!

Cheeky

Voornaamste gespreksonderwerp in deze omgeving, die de Brexiteer Dominic Raab als Conservatieve vertegenwoordiger in het Lagerhuis heeft, is de angst dat er nieuwbouw komt op de omliggende groengebieden. Maar de Liberaal-democraten hopen ook te profiteren van het feit dat 65 procent van de mensen hier voor het EU-lidmaatschap heeft gestemd. ' Tevens rekent de partij erop dat de drie miljoen Europeanen voor het eerst via de stembus hun zegje kunnen doen over de Brexit. Labour is zelfs zover gegaan Europese burgers in Londen een persoonlijke bedelbrief te sturen. 'Een beetje cheeky', zegt Oxley lachend, 'maar waarom ook niet? Probleem is dat de partij onder leiding van Jeremy Corbyn nu ook voor de Brexit is.'



Na op een twintigtal deuren te hebben geklopt, komt Oxley bij een huis dat schuilgaat achter een basketbalpaal en kersenbloesems eindelijk een collega-continentaal tegen op het verkiezingspad. Het is de Italiaan Giovanni Lombardi, die al dertig jaar in Engeland woont en inmiddels zo Engels is dat hij zijn hond heeft vernoemd naar de bekende voetballer Bobby Charlton.



'Ik ga zeker op jullie stemmen', meldt deze juridisch adviseur van het Italiaanse consulaat, 'De Brexit is een vergissing en het is onrechtvaardig dat ze ons niet de kans hebben gegeven mee te stemmen destijds. En dit is misschien wel de laatste keer dat we hier kunnen stemmen.'



Voor Oxley is het weer een piepklein stapje richting de felbegeerde raadszetel, een zetel trouwens die ze zal moeten opgeven zodra de Britten de EU officieel achter zich laten.