Een maand na de schietpartij in een kerk ging onze correspondent naar Texas. Zo kwam zijn verhaal tot stand

Dominee van de First Baptist Church, Frank Pomeroy © Simon Lenskens Ik denk dat nieuwsgierigheid een vorm is van begrip

Hoe ben je te werk gegaan? Je kwam in het dorp, welke stappen zet je vervolgens?



'Ik kwam op vrijdagavond aan. Het was al donker. Ik heb de auto op een paar plekken geparkeerd, ben door het dorp gaan lopen. Er was niemand om mee te praten, maar ik wil de structuur van een plek kennen, en dat geldt ook voor het stratenplan. Hier is de kerk, daar de benzinepomp, daar het honkbalveldje. Dat geeft houvast. Idealiter kun je na een paar dagen reportage vreemdelingen de weg wijzen. Normaal gesproken zou ik daarna een kroeg ingaan, voor aanknopingspunten, maar die was er niet, daarvoor is het dorp te klein.



'De volgende dag ging ik naar de kerk waar het was gebeurd. Ik ben daar elf minuten gebleven, net zo lang als de schietpartij had geduurd. Het is een klein kerkje, heel intiem, en ik wilde me die elf minuten voorstellen. Daarna sprak ik met mensen die ook de kerk ingingen, diepgelovige evangelisten uit Oklahoma. Ik ben zelf een afvallige katholiek, diep ongelovig, dus ik ken die wereld niet. Maar ik wist vanaf dat moment wel dat ik die wereld wilde begrijpen. Omdat het een belangrijk onderdeel van het verhaal is. Ik ben wetenschapsredacteur geweest, ik moest toen werelden beschrijven die ik misschien heel even, in een vlaag begreep - dat ging ik ook met het geloof proberen.



'Ik denk dat nieuwsgierigheid een vorm van begrip is. Ze vertelden me dat er op zondag een Bijbellezing was, met ontbijt, voorafgaande aan de dienst. Daar ben ik heen gegaan. Vanaf dat moment ging het vanzelf. De dominee sprak met zijn pistool op zijn heup en er waren slachtoffers die hun verhaal vertelden. Ik heb mevrouw Workman, de verpleegster uit mijn verhaal, na de dienst verder geïnterviewd. Ze stond te huilen, maar ze omhelsde me wel na afloop. Ik heb gevraagd of ik kon spreken met haar zoon, die verlamd was en net een dag uit het revalidatiecentrum was. Dat lukte niet, maar hij belde me toen ik terug was in New York. Die zoon wilde echt een getuigenis afleggen.



'Maar ik heb niet iedereen gesproken. John Holcombe, een man die acht familieleden is kwijtgeraakt, wilde misschien best praten, toen ik hem in de tent na de dienst aansprak. Maar net op dat moment vroeg zijn overlevende dochtertje of hij pakkertje wilde doen. Ik dacht: wat is nou belangrijker, ik probeer het straks wel. Maar tegen die tijd was hij al weg. Geen spijt van.'