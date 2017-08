Eén dode nadat auto inrijdt op demonstratie tegen extreem-rechtse nationalisten in Charlottesville

Donald Trump reageert tijdens een eerder geplande bijeenkomst op het incident in Charlottesville. 'We veroordelen deze haat, het fanatisme en geweld van wie het ook afkomstig is', stelt hij. Trump, die normaal weinig moeite heeft om man en paard te noemen, verwees nadrukkelijk niet naar het extreem-rechtse karakter van de acties in Charlottesville. Zijn voormalig opponente Hillary Clinton deed dat in een reactie op Twitter wel: 'De haat die ons hier heeft gebracht is zo echt en verwerpelijk als de witte nationalisten in onze straten.'



President Trump doet ook een oproep tot verbintenis. 'We moeten samenkomen en ware affectie tonen voor elkaar', zegt Trump, waarop de president opsomt hoe goed het gaat met de Amerikaanse economie, handelsverdragen en werkloosheid. 'Er gebeuren zoveel goede dingen in ons land, en als ik dan het nieuws zie uit Charlottesville dan is dat zo, zo treurig.'



Noodtoestand

De gouverneur van Virginia heeft eerder op zaterdag de noodtoestand uitgeroepen om te kunnen ingrijpen als de situatie uit de hand loopt.



Vrijdagavond braken al rellen uit toen honderden witte nationalisten de universiteitscampus van Charlottesville waren binnengedrongen. De demonstranten riepen leuzen als 'witte levens doen ertoe'- white lives matter - en 'Joden zullen ons niet vervangen'. Ook zou volgens ooggetuigen de nazi-groet zijn uitgebracht.



Zaterdag werden opnieuw duizenden rechtse actievoerders en tegendemonstranten verwacht. De politie is voorbereid op botsingen tussen de demonstranten, maar de sfeer is al ronduit grimmig. Er wordt geschreeuwd en geduwd en activisten gooien water en chemicaliën naar elkaar, zo meldt onder meer de Britse krant The Guardian.