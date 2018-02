Een boek schrijven, schilderen, concerten geven: deze professionele voetbalclub doet het

Zo'n zeshonderd kilometer ten noorden van hoofdstad Stockholm gaan de zaken nogal in snel tempo

Toch zullen The Gunners er niet helemaal op gerust zijn. Al eerder verbaasde Östersunds, opgericht in 1996 en zes jaar geleden nog spelend in de vierde Zweedse divisie, vriend en vijand. Diverse promoties, stijgende toeschouwersaantallen, toenemende media-aandacht en als klap op de vuurpijl vorig jaar april de eerste grote prijs in de nog jonge geschiedenis van Östersunds: de Svenska Cupen. Na een eclatante 4-1 overwinning op IFK Norrköping in de Zweedse bekerfinale.



Inderdaad, zo'n zeshonderd kilometer ten noorden van hoofdstad Stockholm gaan de zaken nogal in snel tempo. Dat bleek ook in Europa waar Östersunds in de kwalificatierondes de Turkse topclub Galatasaray en PAOK uit Griekenland wist uit te schakelen. Om vervolgens met glans een poule te overleven met Athletic Bilbao, Zorya Loehansk en Hertha BSC. En zo wist Östersunds als eerste Zweedse club in de historie van de Europa League te knockout-fase te bereiken.