Ecuadoraanse ambassade sluit internetverbinding van WikiLeaks-oprichter Assange af

In een verklaring zei de regering van president Lenin Moreno dat er mogelijk nog verdere maatregelen tegen Assange zullen worden genomen als hij zich niet aan zijn belofte houdt zich niet te mengen in de betrekkingen met andere landen. Ook in 2016 sloot de ambassade een tijdje de internetverbinding van Assange af na klachten dat hij zich in de Amerikaanse presidentsverkiezingen mengde met zijn aanvallen op de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton.Het is niet precies duidelijk wat de druppel was die de emmer deed overlopen voor de Ecuadoraanse regering.



De afgelopen dagen voerde Assange via Twitter oorlog met verscheidene partijen, waaronder de Britse onderminister van Buitenlandse Zaken Alan Duncan. Die had hem een 'miezerige worm' genoemd. Volgens Duncan zou Assange eindelijk de ambassade moeten verlaten en zich moeten overgeven aan de Britse politie.