Duizenden boeren Sierra Leone de dupe van met Nederlands ontwikkelingsgeld gefinancierd project

Sunbird stelt dat Addax grote fouten heeft gemaakt door eenzijdig te focussen op biobrandstof en zoveel land in eigendom te nemen. 'Dit bedrijf is door de vorige eigenaar opgezet als een ouderwetse plantage', zegt interim-directeur Andy Gee van Sunbird. 'Addax is primair een energiebedrijf. Het is duidelijk dat ze helemaal geen kaas gegeten hadden van landbouw.'



Volgens Hartogsveld heeft FMO er alles aan gedaan om de sociale programma's goed af te sluiten en de opgedane kennis over de milieugevolgen over te dragen aan de nieuwe eigenaar.



Het is niet voor het eerst dat FMO, dat voor 51 procent in eigendom is van de Nederlandse overheid en ruim 1 miljard aan ontwikkelingsgeld beheert, zijn hoofd stoot. Eerder kwam de bank in opspraak vanwege miljoeneninvesteringen in een stuwdam in Panama waarvoor Indianen van hun land werden verdreven en een krachtcentrale in Honduras waarbij een milieuactiviste werd vermoord.