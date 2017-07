Duitsland kiest voor harde lijn in Turkije-politiek

Duitslands Turkije-politiek was een van de vele twistpunten tussen de Duitse regeringspartijen CDU en SPD in de aanloop naar de verkiezingen op 24 september. Waar SPD-lijsttrekker Martin Schulz in zijn verkiezingscampagne al meer dan eens een hardere opstelling tegenover Turkije eiste, steunde de CDU tot nu toe de diplomatieke lijn van Merkel.



De bondskanselier liet veel provocaties van Turkse zijde over haar kant gaan, omwille van de in maart 2016 door de EU en Turkije gesloten overeenkomst over de opvang van vluchtelingen, in de volksmond 'de vluchtelingendeal'. Turkije kreeg tot nu toe ruim 800 miljoen euro voor de opvang van vluchtelingen en er is nog 3 miljard beloofd.



Blaast de EU de overeenkomst op, dan is de kans groot dat de vluchtelingenstroom over de Balkanroute weer aanzwelt.



Tekst gaat verder onder de foto.