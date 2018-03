Duitse topambtenaar wil genderneutraal volkslied: 'Vaterland' moet 'Heimatland' worden

Canada

Rose-Möhring, die op het ministerie de afdeling gelijke behandeling leidt, vindt dat de Duitsers een voorbeeld moeten nemen aan Oostenrijk, dat zijn volkslied al zes jaar geleden geslachtsneutraal maakte. Sindsdien is Oostenrijk in de tekst niet langer alleen het 'land van grote zonen', maar ook van 'grote dochters'. 'Waarom zouden wij het Duitslandlied niet neutraal maken? Dat zou toch niemand kwaad doen?', vroeg Rose-Möhring zich af. Volgens haar zou 'Heimatland' in plaats van 'Vaterland' ook mooi aansluiten bij het besluit een ministerie voor Binnenland, Bouw en Heimat te vormen onder leiding van CSU-leider Horst Seehofer.



Ze wijst ook op Canada dat met hetzelfde probleem zat: alleen maar 'zonen'. Ook daar besloot het parlement voor een genderneutrale formulering te kiezen, tot vreugde van premier Justin Trudeau die van een 'belangrijk teken voor gelijkberechtiging' sprak. Trudeau oogstte later veel hoon toen hij in zijn enthousiasme een vrouw die het over 'mankind' had verbeterde. Dat moest 'peoplekind' zijn, vond de premier.



Net als Trudeau kreeg Rose-Möhring op de sociale media een stroom van honende reacties over zich heen. 'Heeft dat mens niets beters te doen?', vroeg een twitteraar zich af. 'Gelijke kansen. Gelijke lonen?' Een ander vroeg zich af of je de nieuwe tekst wel in de 'Muttersprache' mag zingen, want dat zou de mannen weer tekort doen. Weer een ander: 'Het Duitslandlied veranderen? Nu is het wel genoeg. Moeder Aarde, Vaderland, Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap... o, nee dat zijn de Fransen.'