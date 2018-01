Duitse sociaal-democraten gaan morrend toch weer met Merkel mee

Merkel opgetogen

Angela Merkel reageerde opgetogen. Als de onderhandelingen voorspoedig verlopen en ook de 450 duizend SPD-leden voor het uiteindelijke regeerakkoord stemmen, kan ze in april eindelijk beginnen aan haar vierde - en vermoedelijk laatste - termijn als bondskanselier van Duitsland. Ook in Brussel, Parijs en andere West-Europese hoofdsteden zal er voorzichtig geklonken zijn op de SPD.



Maar in Bonn, waar buiten het congrescentrum de Rijn nog net niet over de kade klotste, was geen spoor van euforie. Zelfs voldaanheid was een te groot woord voor het humeur in de zaal. De uitslag werd aanvaard als noodzakelijk gevolg van een democratische beslissing, meer niet. Sommige mensen knikten, Gerlinde Schermer schudde het hoofd.



Ze had het al gedacht, maar ze had het willen voorkomen. De in Oost-Duitsland geboren Schermer had haar partij zo graag in de oppositie gezien. Daarom had ze die ochtend haar roodste jurk aangetrokken en in haar roodleren tas een paar A4-printjes gestoken. Daarop stond een vlammend betoog voor meer sociale rechtvaardigheid, tegen verdere privatisering van overheidsinstellingen, tegen de SPD als middenpartij, vóór de SPD als linkse oppositiepartij.