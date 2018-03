Duitse politiek laat het afweten, dus de rechter trapt op de rem met een dieselverbod

De Duitse autofabrikanten waren net een publiciteitsoffensief begonnen. Dieselmotoren zijn weliswaar smeriger, maar ook efficiënter, betoogden ze, en stoten dus minder CO2 per kilometer uit dan benzinemotoren. Om de CO2-normen uit het akkoord van Parijs te halen, zijn dieselmotoren daarom onmisbaar, zei topman Dieter Zetsche van Daimler afgelopen zomer nog. De motoren waren bovendien de afgelopen decennia veel schoner geworden.



Omdat de autofabrikanten zo belangrijk zijn voor de Duitse economie, kunnen ze altijd op politieke steun rekenen. Angela Merkel zorgde dat de Europese uitstootnormen dusdanig ruim bleven dat de dieselmotor zou overleven en de Duitse auto-industrie niet halsoverkop op elektrisch hoefde over te schakelen.



Over de snelheid waarmee de diesel uit het straatbeeld moet verdwijnen, kun je van mening verschillen, maar er is weinig reden de Duitse autofabrikanten te vertrouwen. Ze hebben de afgelopen jaren alle krediet verspeeld door te sjoemelen met software, waardoor de uitstoot kleiner leek dan hij was, en ook door concurrenten te weren met kartelafspraken. Als de politiek verzuimt deze giganten voldoende tegenspel te bieden, is het logisch dat een rechter op de rem trapt en de autofabrikanten dwingt, sneller dan hun lief is, op duurzamere motoren over te gaan.