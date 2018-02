Duitse journalist Deniz Yücel vrij na jaar gevangenschap in Turkije

De Duitse journalist Deniz Yücel is na een jaar gevangenschap in Turkije vrijgelaten. Dit een dag nadat de Turkse premier Binali Yildirim bondskanselier Merkel bezocht. Zij zei tegen hem dat de zaak 'een bijzondere urgentie heeft' voor haar regering. De 44-jarige Yücel, een Duitser van Turkse komaf, was in Turkije correspondent voor Die Welt toen hij in februari 2017 werd opgepakt. Hij werd verdacht van spionage en 'terreurpropaganda'. Dat is een ruim begrip bij Turkse aanklagers en meer dan honderd Turkse journalisten zitten vast wegens verdenkingen van dit vergrijp. Volgens Yücels advocaat Veysel Ok kan zijn cliënt in de aanloop naar zijn proces gaan en staan waar hij wil. Op dezelfde dag veroordeelden Turkse rechters drie prominente Turkse journalisten tot levenslang wegens steun aan de mislukte staatsgreep in 2016.