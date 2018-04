Duitse Joodse Raad: verstandiger om baseballpetje te dragen in plaats van een keppeltje

Schuster wijst op recente uitingen van antisemitisme en noemde het een 'keerpunt' voor de Duitse gemeenschap. 'Als het niet lukt om openlijk antisemitisme te bestrijden, is uiteindelijk de democratie in gevaar.'



Vorige week werd een Israëlische student met een keppeltje op door drie mannen op straat aangevallen. Eén van hen begon hem te slaan met een riem, terwijl hij een paar keer 'Yehudi' riep, wat Arabisch is voor 'Jood'. Het slachtoffer, Adam Armush, vertelde later in een interview met Deutsche Welle dat hij besloot het voorval te filmen. 'Ik wilde bewijs voor de politie hebben', zei hij, 'en de Duitsers, de wereld laten zien hoe verschrikkelijk is om in deze tijd als jood in Berlijn over straat te lopen.'