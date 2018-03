Dubbelspion en dochter mogelijk al vergiftigd door zenuwgas op voordeur van Skripals woning

De twee Russen werden op 4 maart half bewusteloos op een bankje bij een winkelcentrum in het stadje aangetroffen. Britse experts concludeerden later dat zij met 'novitsjok' zijn vergiftigd, een zenuwgas van Russische makelij.



'Wij geloven dat de Skripals voor het eerst in contact kwamen met het zenuwgas dat was aangebracht op de voordeur', aldus Dean Haydon, nationale coördinator antiterreurbeleid. 'Onderzoekers hebben de hoogste concentratie tot nu toe ontdekt op de voordeur', aldus Scotland Yard in een verklaring.



Al eerder vermoedde de politie dat het huis van Skripal de bron van de vergiftiging was, omdat de Britse agent die ook een (lichtere) vergiftiging opliep, vooral in het huis was geweest.



De voormalige dubbelspion en zijn dochter zijn nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens een arts die ze behandelt, worden ze in kunstmatige coma gehouden. Hierdoor is communicatie met ze niet mogelijk. Hun kans op herstel is volgens artsen en chemische wapendeskundigen klein. Een Russische wetenschapper die ooit per ongeluk besmet raakte met novitsjok, overleed binnen vier jaar.



Volgens een Britse rechter hebben ze zeer waarschijnlijk permanente hersenschade opgelopen. Een rechtbank heeft vorige week toestemming gegeven dat hun bloed wordt onderzocht zodat chemische wapeninspecteurs van het OPCW kunnen bevestigen dat inderdaad novitsjok is gebruikt.