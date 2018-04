Driehonderd prominenten tekenen manifest tegen antisemitisme in Frankrijk

Bende van barbaren

In Frankrijk bestaan al langer grote zorgen over het antisemitisme in islamitische kring. In 2006 werd de 23-jarige Joodse man Ilan Halimi in de Parijse banlieue ontvoerd en vermoord door een groep die zich 'de bende van de barbaren' noemde. De bendeleden, met een islamitische achtergrond, geloofden dat zij losgeld konden vragen omdat zij dachten dat Joden per definitie rijk zijn. In 2012 schoot Mohammed Merah drie kinderen en een leraar dood van een Joodse school in Toulouse. In 2015 vermoordde Amedy Coulibaly vier mensen in een Joodse supermarkt in Parijs. In 2017 werd de 65-jarige Sarah Halimi in Parijs gemarteld en vermoord door een buurman die koranverzen reciteerde en meermaals Allahu Akbar riep. Onlangs werd de 85-jarige Mireille Knoll in Parijs vermoord. Hoofdverdachte is een buurman die waarschijnlijk dacht dat Knoll geld had omdat zij Joods was.



Aan de witte mars voor Mireille Knoll deden ook imams mee. 'Dat de meesten van hen onder politiebescherming staan, zegt genoeg over de terreur die islamisten over de Franse moslims uitoefenen', aldus het manifest. De opstellers vinden dan ook dat de islam veel meer moet doen om de godsdienst te zuiveren van antisemitisme. 'Wij willen dat de Koranverzen die oproepen tot het vermoorden of bestraffen van Joden, christenen en ongelovigen ongeldig worden verklaard door theologische autoriteiten, zoals de incoherenties van de Bijbel en het katholieke antisemitisme werden afgeschaft door het Tweede Vaticaans Concilie', aldus het manifest.