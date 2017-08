Drie topmannen stappen uit Trumps adviesraad wegens late veroordeling extreem-rechtse betoging Charlottesville

Volgens Ken Frazier van farmaciereus Merck heeft Trump zich niet duidelijk genoeg uitgesproken tegen het extreem-rechtse geweld in Charlottesville, Virginia. Dit Amerikaanse studentenstadje was afgelopen weekeinde het toneel van gewelddadige rechts-extremistische protesten tegen het verwijderen van een standbeeld van een voorvechter van slavernij.



Hierbij raakte een groep extremisten die racistische en antisemitische leuzen schreeuwde en met een nazivlag wapperde meermaals slaags met tegendemonstranten. Toen James Alex Fields, een man met rechts-extremistische ideeën, doelbewust op een tegendemonstratie inreed, kwam de 32-jarige Heather Heyer om het leven. Negentien anderen raakten gewond.



Trump veroordeelde afgelopen weekeinde alleen het geweld dat van 'vele kanten' kwam, maar sprak zich maandag pas uit tegen de rechts-extremisten, neonazi's en witte racisten die door de straten marcheerden. Voor Merck-topman Ken Frazier was dit te laat: een paar uur later stapte hij uit Trumps adviesraad. 'Politieke leiders horen ondubbelzinnig afstand te nemen van uitingen van haat en fanatisme die haaks staan op het Amerikaanse gelijkheidsideaal', aldus Frazier in een schriftelijke verklaring. Niet veel later gaven ook ceo's Brian Krzanich van chipfabrikant Intel en Kevin Plank van sportkledingbedrijf Under Armour hun positie als Trumps adviseur op.