Drie redenen waarom minder migranten de oversteek naar Italië wagen

3. Smokkelaars verleggen hun routes

Een veelgebruikte metafoor om de vluchtelingencrisis te duiden, is die van het waterbed. Duw je op één plek dan leidt dat tot een stijging elders. Zo kwam het gros van de migranten lange tijd Europa binnen via Griekenland, tot de EU in 2016 een deal sloot met Turkije waarna smokkelaars hun routes verlegden naar Italië. Nu ook die route lastiger begint te worden, zoeken smokkelaars wederom nieuwe routes.



Zo arriveerden dit jaar al bijna vier keer zoveel migranten per boot in Spanje dan in dezelfde periode vorig jaar, aldus cijfers van UNHCR. Tot afgelopen zondag maakten in totaal 9.738 migranten de oversteek, tegenover 2.500 een jaar eerder. Vooral de laatste maanden is een duidelijke toename te zien op de route tussen Marokko via de Straat van Gibraltar. Zo redden redde de Spaanse kustwacht afgelopen week meer dan zeshonderd migranten in 24 uur tijd: een record.