Drie Haaksbergers vermist in Turkije: wat is er gebeurd?

De vermiste Nederlanders waren samen in een Mercedes-busje naar de Turkse kustplaats Silifke in de provincie Mersin gereisd om te werkten aan het huis van Breukers en Un. Het is niet bekend wanneer de drie voor het laatst zijn gezien, maar het was in de plaats Silifke. De politie noemt het waarschijnlijk dat Breukers en Un samen zijn.



De burgemeester van Haaksbergen staat in contact met de politie en laat zich informeren over de zaak, aldus een gemeentewoordvoerder. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is niet door de familie benaderd over de zaak. Meerdere familieleden van Hoffman, onder wie zijn moeder en zijn broer, doen op Facebook oproepen om mee te helpen zoeken naar Hoffman.