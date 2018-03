Drie doden bij kaping en gijzeling in Zuidwest-Frankrijk, gijzelnemer doodgeschoten door politie

Schietpartij

Aan de gijzeling ging een kaping en een schietpartij vooraf. Bij de kaping doodde hij een passagier en raakte een persoon gewond. Daarna volgde een schietpartij met de politie, daarbij raakte een agent gewond. Met de auto reed hij vervolgens naar de supermarkt in Trèbes. De schutter verschanste zich in de supermarkt, een filiaal van de keten Super U. Bij die gijzeling doodde hij twee mensen. Volgens minister Collomb was de dader een man van Marokkaanse afkomst. Volgens Collomb was hij een kleine dealer.



Opmerkelijk was de rol van een officier van de gendarmerie die de plaats van een gijzelaar innam. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Collomb liet hij zijn telefoon open staan, waardoor de politie kon horen wat er in de supermarkt gebeurde. Toen zij schoten hoorde, werd het sein tot de bestorming gegeven. De gendarme-officier raakte daarbij zwaar gewond.



Frankrijk is de afgelopen jaren vaker het doelwit geweest van verschillende islamitische aanslagen. Vooral de aanslagen in Parijs in 2015 en Nice in 2016 raakten het land diep. President Macron hief afgelopen november de noodtoestand in het land op, die heerste sinds de aanslagen in Parijs. Ter bestrijding van het terreurgevaar heeft Macron toen elementen uit de noodtoestand overgeheveld naar een nieuwe wet tegen het terrorisme.



In een eerdere versie van dit artikel stond dat de schietpartij met de politie plaatsvond voor de kaping. Dat was andersom: eerst vond de autokaping plaats, daarna de schietpartij met de agenten.