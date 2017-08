Dreun voor Samsung: topman krijgt vijf jaar cel voor omkoping

Volgens de rechter is bewezen dat Samsung miljoenen doneerde aan ex-president Park Geun-hye en haar vertrouwelinge Choi Soon-sil om een omstreden fusie van twee dochterondernemingen mogelijk te maken.



Samsung maakte ruim 30 miljoen euro over aan twee vage stichtingen die onder beheer stonden van Choi. Ook sponsorde het bedrijf de dochter van Choi, die actief was in de paardensport. Bij laatsgenoemde deal was Lee persoonlijk betrokken, concludeerde de rechter. Lee maakte via zijn advocaten bekend in beroep te gaan tegen de uitspraak.



De 49-jarige Lee is vicepresident van Samsung Electronics, het vlaggenschip van het concern en 's werelds grootste producent van telefoons en chips. Lee leidt het bedrijf sinds zijn vader - die in naam nog president is - in 2014 een zware hartaanval kreeg. De grootvader van Lee is de oprichter van het bedrijf.



Hoewel de Lees op het oog geen grootaandeelhouder zijn, controleert de familie het bedrijf via een complex web van aandelen in de verschillende dochtermaatschappijen. Met de omstreden fusie uit 2014, tussen Samsung C&T en Cheil Industries, wist Lee zijn macht in het bedrijf te vergroten.



Lee, die ook wel de naam Jay Y. Lee hanteert, hield de afgelopen maanden vol onschuldig te zijn. Volgens hem werd de fusie uitgevoerd door de strategiedivisie waar hij niet bij betrokken was. 'Ik had er geen weet van. 95 procent van mijn werk draait om de elektronica-afdeling.' De aanklager had twaalf jaar geëist. Tegen het hoofd van de inmiddels opgedoekte strategiedivisie en twee andere Samsungbestuurders zijn ook lange celstraffen geëist.



President Park werd eind vorig jaar wegens hetzelfde corruptieschandaal afgezet. Zij hoort in oktober of ze de gevangenis in moet.