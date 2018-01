Dreiging en verzoening in speech Kim Jong-un: nucleaire knop staat klaar, maar Winterspelen is optie

De taal van het Koreaconflict is hard en persoonlijk

De stevige taal van Donald Trump en Kim Jong-Un gooit olie op het vuur in een toch al ingewikkeld conflict. Moeten we angstig worden van deze verharding van het debat?



The New York Times mocht langskomen in Noord-Korea. Het werd geen geruststellend bezoek

Een kernoorlog overleven? In Noord-Korea geloven ze zelfs in de overwinning, schrijft Nicholas Kristof, die het geïsoleerde land bezocht



Een kleine kernoorlog is opeens niet ondenkbaar

Terug van weggeweest: kernwapens. Een wereldwijde nucleaire oorlog is misschien niet realistisch, een kleine kernoorlog des te meer