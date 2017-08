Dreiging en tweespalt in zomer van geweld: welke rol speelt Donald Trump?

Zwaar gepolariseerd

Trump is niet de oorzaak maar het gevolg; hij is niet de aanstichter maar het symptoom

Het zou ook te ver gaan hem neer te zetten als verantwoordelijk voor het geweld in Charlottesville. De dader zat in de auto, niet in het Witte Huis. Dit wil niet zeggen dat er niet iets goed mis is in Amerika, en dat Trump daarin geen rol speelt.



Zaterdag wreekte zich in Virginia dat het land zwaar gepolariseerd is. De bevolking is in tweeën gespleten en de twee helften staan met de rug naar elkaar toe. Ze verstaan elkaars taal niet meer of willen die niet begrijpen. Trump is daarvan niet de oorzaak maar het gevolg; hij is niet de aanstichter maar het symptoom.