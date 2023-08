Doorverkoop Saoedische staatsgeschenken kan Bolsonaro jarenlange celstraf opleveren

De juwelen van oud-president Bolsonaro en zijn vrouw die in maart 2023 in beslag zijn genomen door de douane van Sao Paulo. Beeld AFP

Bolsonaro zou twee kostbare horloges hebben verkocht aan een juwelier in een winkelcentrum in het Amerikaanse Philadelphia. De horloges, een Rolex en een Patek Philippe, behoren tot een reeks geschenken die Bolsonaro tijdens zijn presidentschap heeft ontvangen van onder meer Saoedi-Arabië. Volgens de Braziliaanse federale politie zou een van Bolsonaro’s persoonlijke assistenten de spullen hebben verkocht, de oud-president zou daarvoor ruim 68.000 dollar hebben getoucheerd.

Andere sieraden, waaronder een ring en een Arabische rozenkrans, die voor ongeveer 120.000 dollar in dezelfde winkel te koop werden aangeboden, hebben geen koper gevonden. Bolsonaro ontkent de aantijgingen.

Het is niet de eerste keer dat Bolsonaro in opspraak raakt vanwege mogelijke verduistering van staatsgeschenken. In oktober 2021 meldden Braziliaanse media dat een vertrouweling van de president een paar diamanten oorbellen van bijna drie miljoen euro het land probeerde binnen te smokkelen na een bezoek aan onder meer Saoedi-Arabië. De sieraden, vermoedelijk bestemd als cadeau voor de toenmalige first lady Michelle Bolsonaro, werden in beslag genomen door de douane in Sao Paulo. Verschillende ambtenaren probeerden toen, in opdracht van Bolsonaro, de oorbellen terug te krijgen. Die spullen zijn niet teruggegeven.

De politie heeft eerder deze maand op verschillende adressen invallen gepleegd in een onderzoek naar sieraden en andere dure presidentiële geschenken die Bolsonaro en zijn kompanen zouden hebben verduisterd.

Staatseigendom

Paulo Cunha Bueno, advocaat van Bolsonaro, trekt het politie-onderzoek in twijfel. Volgens hem heeft een overheidscommissie eerder bepaald dat de cadeaus die de president ontving ‘persoonlijk eigendom’ zijn van Bolsonaro. Hij mocht ze volgens de advocaat dus wel verkopen.

Juridische experts in Brazilië menen echter dat zulke dure giften staatseigendom zijn en stellen dat de oud-president in juridische problemen kan komen. ‘Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de president niet wordt aangeklaagd voor verduistering’, zei Miguel Reale, voormalig minister van Justitie van Brazilië, aan de The New York Times.

Bolsonaro verliet de Braziliaanse politiek vorig jaar, nadat hij de verkiezingen nipt had verloren van oud-president Luiz Inácio Lula da Silva. Hij heeft de uitslag tot op de dag van vandaag niet erkend. Ook in de maanden voorafgaand aan de verkiezingen twijfelde hij openlijk aan de gang van zaken bij de stembusgang. Uiteindelijk heeft het Braziliaanse electoraal hof hem daarom voor acht jaar uit de politiek verbannen.

In januari dit jaar bestormden aanhangers van Bolsonaro het parlement, hooggerechtshof en presidentieel paleis in hoofdstad Brasilia. Honderden verdachten werden daarbij gearresteerd. Justitie buigt zich nu over de vraag of Bolsonaro hen hiertoe heeft aangezet.

Daarnaast wordt de oud-president verdacht van het vervalsen van zijn eigen coronavaccinatiegegevens, een poging om een rechter van het hooggerechtshof af te luisteren en onterechte aanhouding van aanhangers van zijn politieke tegenstanders op de verkiezingsdag. Een hacker verklaarde onlangs ook dat Bolsonaro hem zou hebben aangespoord om het verkiezingssysteem te hacken in aanloop naar de verkiezingen in Brazilië vorig jaar. De reeks beschuldigingen kan grote strafrechtelijke gevolgen hebben voor de politicus, maar hij ontkent alles en noemt de aanklachten ‘verzonnen verhalen’.