Door VS gesteunde strijders claimen Raqqa volledig in handen te hebben

Offensief

IS-vrouwen Als Nederlandse, Belgische en andere buitenlandse vrouwen van IS-strijders hadden ze status in het kalifaat. Nu dat bijna ineengestort is, zitten ze in vluchtelingenkampen in Noord-Syrië, met hun kinderen die in IS-gebied zijn geboren en geen papieren hebben. Wat nu? Lees deze reportage van Midden-Oosten-correspondent Anna van Es.

Volgens lokale getuigen wordt er nog sporadisch geschoten in sommige delen van de stad terwijl militieleden de overwinning vieren in de straten. Strijders zwaaiden met de vlaggen van de groepen die bij het SDF zijn aangesloten, zoals de Koerdische YPG. De afgelopen dagen hadden al enkele honderden IS-leden en burgers de stad tijdig verlaten.



De strijders van de SDF begonnen in juni hun langverwachte offensief om Raqqa te heroveren op IS. IS kreeg Raqqa in 2014 in handen. De stad werd daarop de feitelijke hoofdstad van het door de terreurgroep uitgeroepen kalifaat. Met de val van Raqqa komt de voorspelling van toenmalig president Obama uit dat het zeker drie jaar zou gaan duren om IS te verslaan in hun belangrijkste bolwerken.



Eerder dit jaar werd IS verdreven uit Mosul, de tweede stad van Irak die de jihadisten na een blitzkrieg in 2014 hadden veroverd op het Iraakse leger. Zowel bij de strijd om Mosul als om Raqqa, speelden de VS een cruciale rol met luchtaanvallen en de inzet van militaire adviseurs. Ook zette het Pentagon een artillerie-eenheid in die IS-posities vanaf grote afstand klokje rond beschoot.