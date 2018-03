Door een jarenlange ruzie tussen Kosovo en Servië lopen digitale klokken in heel Europa achter

Kosovo en Servië liggen al twintig jaar met elkaar overhoop en proberen elkaar nu te dwarsbomen door in totaal 300 megawatt aan stroom achter te houden, aldus Entso-E. Dat is het vermogen van een kleine gascentrale. De beheerder roept de Europese en de plaatselijke politiek op 'prompte actie' te ondernemen. In totaal staat de Balkanregio nu 113 gigawattuur bij Europa in het krijt, becijfert de Entso-E. 'De vraag wie voor dit verlies opdraait, moet beantwoord worden', aldus de koepel dinsdagmiddag in een verklaring. De dip is niet op te vangen door elders een centrale harder te zetten: 'Het net moet in evenwicht zijn', aldus Tennet-zegsman Brouwers.



De Entso-E insinueerde in buitenlandse media eerder deze week de frequentie van het lichtnet hoger te willen zetten, om ervoor te zorgen 'dat de klokken de realiteit weer inhalen'. Maar nu raadt de organisatie aan de klokken handmatig gelijk te zetten.