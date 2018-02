Door de sterk toegenomen nadruk op terrorismebestrijding in Berlijn blijven 55 duizend delicten onopgelost

De vorige Berlijnse regering gooide twee jaar geleden officieel de handdoek in de ring, klagend over te weinig hulp van de landelijke regering

De cijfers kwamen boven tafel na speurwerk van een gemeenteraadslid. De 70-jarige CDU'er Peter Trapp wilde laten zien hoe desastreus de gevolgen van jarenlange bezuinigingen zijn voor de veiligheidssituatie in de stad.



Berlijners klagen al jaren over de verlammingsverschijnselen bij de sterke arm der wet. Symbolisch voor de onmacht van de Berlijnse politie is de openlijke drugshandel in sommige parken, met name het Görlitzerpark in het stadsdeel Kreuzberg. Fietsers en hardlopers moeten er tussen de drommen dealers door slalommen.



De vorige Berlijnse regering gooide in het Görlizerpark officieel de handdoek in de ring, klagend over te weinig hulp vanuit de politiek en de landelijke politie. De nieuwe regering heeft vorig jaar een nieuw offensief geopend met nóg meer patrouilles door agenten. Die aanpak is nog niet geëvalueerd.