Door coup getroffen Gabon is dankzij schatten in de bodem een van de welvarendste landen in Afrika

Gabonezen vieren woensdag in Port-Gentil de machtsgreep die het leger stelt te hebben gedaan. Beeld Reuters

Het Gabonese bruto binnenlands product per inwoner bedraagt volgens de Wereldbank zo’n 8.600 duizend dollar (7.934 euro). Dat is weliswaar een stuk minder dan de bijna 53.360 duizend euro in Nederland, maar in Afrika ligt dit getal alleen hoger op de eilanden van Mauritius en de Seychellen.

In vergelijking met veel andere Afrikaanse landen is de welvaart in Gabon vrij eerlijk verdeeld. De rijkste 10 procent strijkt ruim 40 procent van het nationaal inkomen op. Gabon doet daarmee niet onder voor een land als de Verenigde Staten of het wereldwijde gemiddelde.

Het kleine Gabon (2,3 miljoen inwoners) verdient vooral geld aan de export van olie en ertsen. In 2022 was olie, voornamelijk petroleum, goed voor tweederde van de 9 miljard dollar aan export-inkomsten. Dit maakt Gabon geen grote speler op de oliemarkt: het aandeel in de wereldexport is minder dan een procent.

Een grotere rol speelt het land in de export van mangaan, een mineraal dat wordt gebruikt bij staalproductie. Vorig jaar was een derde van het wereldwijd geëxporteerde mangaan afkomstig uit Gabon, wat het land 2 miljard dollar in het laatje bracht. Het mineraal gaat vooral naar China, tevens de grootste Gabonese exportbestemming.

Nederland importeert jaarlijks voor ruim 300 miljoen dollar uit Gabon. Een groot deel hiervan betreft olie, een kleiner deel wordt uitgegeven aan hout en schepen.