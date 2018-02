Door China gearresteerde boekverkoper wijst onder dwang hulp Zweden af

Arrestatie

Als hij vrijkomt zegt zijn dochter, die in Engeland studeert, dat de Chinese overheid hem nog steeds onder toezicht houdt. Eind januari brengen Zweedse diplomaten Gui naar Beijing. Daar zou op de Zweedse ambassade een arts op hem wachten die hem onderzoekt voor klachten die volgens Gui's dochter duiden op de fatale spierziekte ALS. Eenmaal in de ambassade is het plan dat Gui naar Zweden vertrekt. Voordat het gezelschap echter Beijing bereikt, plukt een tiental politiemannen in burger Gui voor de ogen van de Zweedse diplomaten uit de trein. Later wordt bevestigd dat Gui opnieuw in detentie zit op verdenking van het lekken van staatsgeheimen.



Zweden protesteert. Beijing geeft geen krimp. 'Westerse regeringen moeten hun nieuwe genaturaliseerde burgers leren dat buitenlandse paspoorten in China geen amuletten zijn,' aldus de populistische krant Global Times in een hoofdartikel.