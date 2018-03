Dood van witte neushoorn Sudan brengt diersoort op drempel van uitsterven

Tinder

Neushoorn Sudan werd geboren in 1973 in wat nu Zuid-Soedan is. Na gevangenneming werd hij verscheept naar een dierentuin in toenmalig Tsjechoslowakije. In 2009 werd Sudan met drie andere noordelijke witte neushoorns overgebracht naar de meer natuurlijke omgeving van Ol Pejeta, in een laatste poging de diersoort te laten voortplanten. Om aandacht en geld te genereren voor de inspanningen werd Sudan vorig jaar geregistreerd op dating-app Tinder.



In Ol Pejeta leven nu alleen nog Sudans dochter Najin en zijn kleindochter Fatu. Een ultieme poging om de noordelijke witte neushoorn alsnog te laten voortbestaan lijkt af te hangen van de ontwikkeling van een techniek voor kunstmatige inseminatie. Eitjes van de twee resterende vrouwtjes moeten dan bevrucht worden door opgeslagen zaad van overleden mannetjes en ingebracht worden bij een draagmoeder.



Sudans dochter Najin en kleindochter Fatu zijn zelf niet meer in staat om een zwangerschap te volbrengen. De draagmoeder zou moeten komen van de zuidelijke witte neushoorn, een familielid van de noordelijke witte neushoorn. Van de zuidelijke witte neushoorn zijn er volgens het Wereldnatuurfonds nog meer dan twintigduizend exemplaren. Ze leven vooral in Zuid-Afrika, Zimbabwe en Namibië.



Sudans genenmateriaal wordt overigens ook opgeslagen voor eventuele toekomstige voortplanting via geavanceerde celtechnologie.